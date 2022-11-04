Сербский политик прокомментировал нежелание сограждан вступать в Евросоюз | 360°

Мир 04 ноября 2022, 22:24 Сербский политик прокомментировал нежелание сограждан вступать в Евросоюз Бывший вице-премьер Сербии Чович заявил о росте евроскептицизма среди сограждан Unsplash

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Последний соцопрос в Сербии показал, что против вступления в Евросоюз выступает около половины опрошенных жителей страны. Доктор наук, бывший мэр Белграда и экс-зампредседателя правительства Сербии Небойша Чович прокомментировал RT рост евроскептицизма.

Опрос показал, что за вступление в ЕС выступает 34,7% сербов, против проголосовало 48,8% респондентов. Чович заявил, что будущее Евросоюза «туманно», при этом в США в высших кругах бытует мнение, что неважно, сохранится ли ЕС, так как их приоритет — НАТО.

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«Так же как для них приоритет — вовлечь Сербию в НАТО, а не в ЕС. Однако сербский народ помнит их бомбы и циничные заявления о „сопутствующем ущербе“ и не склонен к обожанию своих мучителей», — заявил Чович.

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Сербский политик отметил, что Евросоюз пляшет под дудку Штатов в ущерб своим народам. Также Чович указал на унижения, которые современные европейские лидеры вынуждены терпеть от «третьеразрядных послов и киевских советников».

В США перед выборами в конгресс царит истерия, демократы предвидят свое поражение и то, как это отразится на внешних проектах страны, отметил Чович.

«Нет такого шантажа, „наказания“ или угрозы, которые, даже если и будут реализованы, не закончатся в тот момент, когда их инициаторы лишатся власти», — заявил сербский политик.