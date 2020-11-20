Сербский патриарх Ириней умер после заражения коронавирусом

Президент Сербии объявил о смерти патриарха Иринея. Он болел COVID-19.

Патриарх скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом президент Сербии написал в своем аккаунте в Instagram.

«Для меня было честью, что Вас знал. Такие, как Вы, никогда не уходят», — написал Александр Вучич.

Патриарха госпитализировали в военную больницу «Карабурма» в Белграде еще 4 ноября. Врачи диагностировали у него COVID-19. За состоянием Иринея следил консилиум медиков, куда вошли и врачи из России. В воскресенье, 15 ноября, у патриарха зафиксировали усиление сердечной недостаточности, но его состояние удалось нормализировать. В четверг, 19 ноября, было объявлено об ухудшении здоровья Иринея. Он скончался 20 ноября.

Патриарх Ириней считался «другом России» и часто встречался с представителями Российской Федерации. Сербская церковь выступала против политики Константинопольского патриарха, который поддерживал церковный раскол на Украине и создание автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии.