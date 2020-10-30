Сербский митрополит Ристо Радович умер после заражения COVID-19

Митрополита госпитализировали 6 октября. Архиепископ умер 30 октября в 08:20 по местному и в 10:20 по московскому времени в Клиническом центре Черногории после принятия причастия. Радовичу было 82 года, пишет «Газета.ru».

Отмечается, что он был одной из важнейших фигур сербской церкви. В частности священнослужитель возглавлял движение «Не отдадим святыни» против закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории.

Радович родился 7 января 1938 года в селе Доня-Морача. Учился в школе при средневековом монастыре Морача. В 1962 году он окончил богословский факультет в Белграде. После этого учился в Риме, где получил степень магистра. Свободно говорил на пяти языках, в том числе на русском. Его избрали на пост митрополита Черногорско-Приморского в 1990 году.