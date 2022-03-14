Сербский дипломат назвал ответственных за кризис на Украине

Военная экспансия со стороны США и НАТО в Восточной Европе в конечном итоге привела к кризису на Украине. Об этом заявил экс-глава МИД Союзной Республики Югославия и эксперт по международным вопросам Живадин Йованович.

«[Кризис на Украине] в корне вызван стратегией военной экспансии США и НАТО, которая достигла границ России и отказывается уважать принципы равенства и неделимости безопасности», — сказал он китайскому агентству «Синьхуа».

По его словам, первой жертвой такой политики стран Запада оказалась Сербия. Йованович напомнил, что в 1999 году силы НАТО во главе с США почти три месяца бомбили Югославию. Военные действия они вели под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы. Причем решения принимались в обход Совета Безопасности ООН. В итоге военная агрессия привела к многочисленным жертвам и большому количеству беженцев.

Сербский дипломат заявил, что в мире необходимо остановить политику военной экспансии и санкционного давления. Он отметил, что подобные ограничения вместе с угрозами и стратегией двойных стандартов подрывают мир.