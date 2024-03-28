Мир 28 марта 2024, 11:40 Сербский дипломат Кршлянин заявил, что Сербия и весь регион могут оказаться на грани войны

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Бывший советник МИД Сербии Владимир Кршлянин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал заявление президента Александра Вучича о том, что стране будет тяжело, как никогда.

В соцсетях Вучич написал, что идет прямая угроза жизненно важным национальным интересам Сербии и Республики Сербской.

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Дипломат же напомнил, что Республика Сербская имеет серьезную полицию и силы безопасности, она фактически является государством.

«Если Запад потеряет меру в своих действиях, то и Республика Сербская, и весь регион могут оказаться на грани войны», — сказал Кршлянин.