Сербский депутат призвал правительство страны признать Крым российским

«Моя политическая партия, которую я представляю, хочет призвать правительство Сербии признать территориальную целостность Российской Федерации, признать Крым и Севастополь как ее часть», — заявил Шешель.

По словам депутата, многие жители Сербии считают жителей Крыма жертвами исторической несправедливости из-за того, что полуостров оказался в составе Украины. Он указал, что возвращение Крыма в состав России в 2014 году — ни что иное, как исправление этой несправедливости.

Как сообщил портал «Утро.ру», Шешель назвал Россию «самым сильным союзником Сербии в Совете Безопасности ООН». Он отметил принципиальную позицию РФ по ситуации в Косово и указал на необходимость ответного признания целостности России.

Напомним, что косовские албанцы в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке Запада объявили Косово независимым от Сербии. Сербия, Россия, Израиль, Китай, Испания, Греция, Иран и другие страны не признали самопровозглашенную республику.

Отмечается, что, по результатам опроса, во Франции Крым признали российским 37% респондентов, в Германии — 38% и в Великобритании — 34%.