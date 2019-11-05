  • Сербский депутат призвал правительство страны признать Крым российским

    05 ноября 2019, 18:10

    Ирина Нагайникова

    Представитель Сербской радикальной партии, депутат Народной скупщины Сербии, представитель делегации Сербии в Парламентской ассамблее Европы Александр Шешель заявил, что правительство страны должно признать Крым российским, сообщило РИА «Новости».

    «Моя политическая партия, которую я представляю, хочет призвать правительство Сербии признать территориальную целостность Российской Федерации, признать Крым и Севастополь как ее часть», — заявил Шешель.

    По словам депутата, многие жители Сербии считают жителей Крыма жертвами исторической несправедливости из-за того, что полуостров оказался в составе Украины. Он указал, что возвращение Крыма в состав России в 2014 году — ни что иное, как исправление этой несправедливости.

    Как сообщил портал «Утро.ру», Шешель назвал Россию «самым сильным союзником Сербии в Совете Безопасности ООН». Он отметил принципиальную позицию РФ по ситуации в Косово и указал на необходимость ответного признания целостности России.

    Напомним, что косовские албанцы в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке Запада объявили Косово независимым от Сербии. Сербия, Россия, Израиль, Китай, Испания, Греция, Иран и другие страны не признали самопровозглашенную республику.

    Отмечается, что, по результатам опроса, во Франции Крым признали российским 37% респондентов, в Германии — 38% и в Великобритании — 34%.