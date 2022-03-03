Сербский депутат Милош Банджур возмутился ухудшающимся отношением в западных странах к россиянам

Депутат сербского парламента Милош Банджур заявил, что Владимир Путин принял правильное решение, и осудил отношение к россиянам на Западе. Свою точку зрения он выразил в стриме RT «Летучка».

«Мы в Сербии, обычный народ, считаем, что этот шаг, который принял президент России, он был нужен, необходим. Другого пути для России не было», — считает он.

Также Банджур возмутился ухудшающимся отношением в западных странах к россиянам, назвав его нелогичным.

«Запрещать русских в ресторанах, угрожать русским студентам. Очень известные художники, которые уволились со своих мест, — этого <…> здравая логика вообще не понимает», — сказал депутат.