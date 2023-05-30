Мир 30 мая 2023, 12:43 Сербские власти призвали Запад защитить жителей Косова и Метохии Президент Сербии Вучич призвал послов стран «Квинты» отреагировать на беспорядки в Косове Пресс-служба Кремля

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Часть международного сообщества проигнорировала события в Косове и Метохии, заявил президент Сербии Александр Вучич. Он призвал послов стран «Квинты», в которую вошли Великобритания, Италия, Германия, Франция и США, защитить сербское население. Об этом сообщил ТАСС.

Политик встретился с послами «Квинты» и обсудил кризис в Косово. Пресс-служба распространила официальное заявление по итогам этих переговоров. В нем Александр Вучич возмутился бездействием стран — участников сообщества на фоне насилия властей Республики Косово над сербской общиной. По его словам, такая политика сократит число вариантов обеспечения мира в регионе.

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«Настало время, чтобы часть международного сообщества, наконец, резко, ясно и недвусмысленно отреагировала на политику приштинских властей и защитила сербов», — призвал президент.

Силовики 26 мая попытались захватить здания администраций в Косове и Метохии. Спустя три дня сербы собрались на мирную акцию у муниципалитета Звечан. Произошел конфликт с бойцами Международных сил безопасности НАТО KFOR, они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и автомат Калашникова. Пострадали 52 человека.