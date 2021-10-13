Сербские власти обвинили Приштину в провокациях на севере Косова и Метохии

Директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович обвинил Приштину в сознательных провокациях и накаливании обстановки, чтобы занять север Косово, где проживает сербское население. Об этом написало РИА «Новости».

«Пока мы все решаем в диалоге, есть Курти (премьер-министр Косова — RT.) и другие, которые вызывают кризисы, чтобы занять север Косова, что является их одержимостью. Пытаются криминализовать север края», — цитирует Петковича RT.

Он связал провокации с предстоящими местными выборами. По его словам, власти республики ежедневно создают новые кризисы и изобретают несуществующие проблемы, чтобы полиция могла войти на север Косова и Метохии.