  • Сербские СМИ: США намерены лишить Россию Северного морского пути

    15 октября 2019, 08:12

    Андрей Иванов

    «Северная доктрина» США направлена на то, чтобы забрать у России право на Северный морской путь и лишить Китай возможности им пользоваться. Таким мнением поделился сербский журналист Зоран Милошевич на страницах издания «Печат».

    Милошевич вспомнил, что американская сторона на встрече с представителями стран, которые граничат с Арктикой, в мае 2019 года сообщила делегатам из Канады, что они должны «забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор».

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    Китай призвали закрыть свои станции в Исландии и Норвегии, а Россию — вывести свои войска из региона.

    Таким образом, по мнению журналиста, США начали продвигать идею того, что Северный морской путь должен быть общим, а не российским.

    «Нынешняя политическая элита США „внезапно“ забыла статью 234 Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует России право на Северные моря (поскольку они находятся во внутренних водах страны)», — заявил Милошевич.

    Американские власти не раз заявляли о том, что растущему влиянию России в Арктике необходимо противостоять.

    Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил, что Вашингтон будет наращивать присутствие в Арктике, когда построят новые американские ледоколы.