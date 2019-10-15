Сербские СМИ: США намерены лишить Россию Северного морского пути
Милошевич вспомнил, что американская сторона на встрече с представителями стран, которые граничат с Арктикой, в мае 2019 года сообщила делегатам из Канады, что они должны «забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор».
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Китай призвали закрыть свои станции в Исландии и Норвегии, а Россию — вывести свои войска из региона.
Таким образом, по мнению журналиста, США начали продвигать идею того, что Северный морской путь должен быть общим, а не российским.
«Нынешняя политическая элита США „внезапно“ забыла статью 234 Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует России право на Северные моря (поскольку они находятся во внутренних водах страны)», — заявил Милошевич.
Американские власти не раз заявляли о том, что растущему влиянию России в Арктике необходимо противостоять.
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил, что Вашингтон будет наращивать присутствие в Арктике, когда построят новые американские ледоколы.