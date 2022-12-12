Мир 12 декабря 2022, 02:01 Сербские школы временно перестанут работать на севере Косова — СМИ Kosovo online: сербские школы решили закрыть на севере Косова из-за обострения ситуации РИА «Новости»

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Начальные и средние сербские школы, которые находятся на севере Косова и Метохии, приостановят работу с 12 декабря. Такие меры связаны с усилением эскалации обстановки в северной части самопровозглашенной республики, сообщил портал Kosovo online со ссылкой на источники.

«Из-за нынешней ситуации на севере Косова с завтрашнего дня не будут работать основные и средние школы, которые функционируют в системе образования республики Сербии», — заявили собеседники портала.

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Президент Сербии Александр Вучич экстренно собрал Совет национальной безопасности, во время которого призвал сербское и албанское население края сохранить мир. Также он заявил, что Приштина хочет покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии, используя политику террора.

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Ранее премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать баррикады косовских сербов и заявил, что в случае отказа силовикам придется самим проводить операцию.

Косовские сербы установили баррикады из-за действий Приштины, сообщили в партии «Сербский список». Ее глава Горан Ракич заявил о создании кризисного штаба на севере края. Кризисный штаб будет информировать граждан и журналистов о происходящих событиях. По словам представителя косовских сербов, на севере Косова напряженность не снижается.