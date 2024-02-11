11 февраля 2024, 00:16
Сербские болельщики на чемпионате страны по футболу скандировали пророссийский лозунг
RT: болельщики в Сербии на чемпионате страны скандировали пророссийский лозуннг
Болельщики во время матча чемпионата Сербии по футболу скандировали пророссийский лозунг. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала RT.
«Русские и сербы — братья навек!» — выкрикивали сербы.
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На трибуне болельщиков «Црвены звезды» развивались российские триколоры.
Чемпионат Сербии выиграла команда Белграда, обыграв «Вождовац» со счетом 2:1.
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о разнице между переехавшими в страну украинцами и русскими. Россиян в стране немного, но они в основном выступают против политики российских властей, тогда как переехавшие украинцы в основном настроены пророссийски.
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