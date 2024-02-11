Мир 11 февраля 2024, 00:16 Сербские болельщики на чемпионате страны по футболу скандировали пророссийский лозунг RT: болельщики в Сербии на чемпионате страны скандировали пророссийский лозуннг Unsplash

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Болельщики во время матча чемпионата Сербии по футболу скандировали пророссийский лозунг. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала RT.

«Русские и сербы — братья навек!» — выкрикивали сербы.

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На трибуне болельщиков «Црвены звезды» развивались российские триколоры.

Чемпионат Сербии выиграла команда Белграда, обыграв «Вождовац» со счетом 2:1.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о разнице между переехавшими в страну украинцами и русскими. Россиян в стране немного, но они в основном выступают против политики российских властей, тогда как переехавшие украинцы в основном настроены пророссийски.