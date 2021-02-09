Сербская полиция рассказала о готовившемся покушении на Вучича

Начальник Управления уголовной полиции Сербии Богдан Пушич рассказал, что на главу государства Александра Вучича могли совершить покушение. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Утро.ру» уточнило, что покушение могло произойти 27 января во время открытия памятника основателю сербского государства Стефану Немане. Кроме Вучича в церемонии открытия принимали участие член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и члены сербского правительства.

«Свыше 859 спецназовцев было размещено на открытии памятника Стефану Немане, чтобы обеспечить безопасность президента, так как информация указывала на то, что будет попытка совершения покушения», — обратил внимание Пушич.