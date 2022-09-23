Сербия не станет голосовать за исключение России из Совбеза ООН | 360°

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Сербия не станет голосовать за исключение России из Совбеза ООН

Президент Сербии Вучич: Запад пытается исключить РФ из СБ ООН, что нарушит мировой порядок

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Запад будет пытаться исключить Россию из Совета безопасности ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич и добавил, что его страна будет голосовать против этого. Такое решение стало бы разрушением мирового порядка, передало слова сербского главы агентство Tanjug.

«Я почти уверен, что западные силы попытаются это сделать, удастся им это или нет — увидим. Для этого необходимы голоса двух третей ООН. Сербия за такое голосовать не будет. Это бы было разрушение мирового правопорядка», — заявил Вучич.

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Сложившаяся конфронтация России с Западом лишь подтвердила, что СБ ООН окончательно утратил значение «влиятельного международного механизма». Данный орган все больше похож на «говорильню», поскольку члены не могут достичь единого консенсуса по вопросам Украины, Африки, Азии, Сирии, а также Ближнего Востока, заявил руководитель Информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин.

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Реформа СБ ООН должна проводиться не в интересах Запада, который хочет включить в него страны-сателлиты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Совбезе ООН недостаточно представителей стран Африки и Азии.

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