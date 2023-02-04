Мир 04 февраля 2023, 03:14 Сербию заставили осудить Россию на ГА ООН — Вучич Вучич: Сербии пришлось осудить Россию на ГА ООН для сохранения позиции на мировой арене РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сербия вынуждена была проголосовать за резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине, чтобы сохранить свое место на международной арене. Об этом президент страны Александр Вучич заявил на заседании парламента. Его слова привел ТАСС.

«Мы не ввели санкции против России, но нам пришлось осудить вторжение России на Украину на Генеральной ассамблее ООН, чтобы остаться на международной арене», — сказал он.

Реклама

По словам Вучича, он понимает, почему Запад решил так сильно давить на Сербию в решении вопроса с непризнанным Косовом с учетом событий, которые наблюдаются на мире.

Реклама

Президент Сербии надеется, что Европа осознала нереалистичность цели по нанесению военного поражения России. При этом Вучич уверен, что вместе с продолжением боевых действий на Украине будет расти давление на Сербию.

Ранее Вучичи заявлял, что Сербия не готова присоединиться к НАТО, но хотела бы вступить в Евросоюз. Он напомнил, что республика сейчас находится на европейском пути, однако вступление в Североатлантический альянс не в ее интересах.