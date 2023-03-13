Мир 13 марта 2023, 23:09 Сербию призвали ввести санкции против России Министр экономики Сербии Баста потребовал ввести санкции против РФ из-за давления Запада РИА «Новости»

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Сербскому правительству нужно принять решение насчет введения санкций против России, иначе стране придется заплатить высокую цену за отказ поддержать Запад в этом вопросе. Об этом министр экономики республики Раде Баста написал на своей странице в соцсети.

«Наша страна уже платит большую цену из-за невведения санкций против России, и это становится невыносимо», — отметил он.

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По словам главы сербского кабмина, на президента страны Александра Вучича оказывают огромное давление, поэтому нужно поддержать ограничения европейских государств в отношении России. Баста уверен, что таким образом Сербия сможет защитить свои национальные и государственные интересы.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные лидеры во время разговоров с ним называли себя участниками украинского конфликта. По его словам, политики Запада не скрывали своей вовлеченности в конфликт на Украине, но при этом они не могут говорить про этот факт публично.