Эксклюзив 12 апреля 2023, 19:05 Сербию предупредили о риске цветной революции из-за поддержки России Политолог Мезюхо: США могут совершить цветную революцию в Сербии из-за поддержки России РИА «Новости»

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Власти США пытаются склонить Сербию к присоединению к западной антироссийской коалиции, но встречают сопротивление. Тем не менее у Соединенных Штатов есть возможности провести цветную революцию в этой стране, чтобы сменить правительство, сообщил «360» политолог Иван Мезюхо.

«На мой взгляд, очевидно, что США и их союзники принуждают руководство Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, а потом и к коалиции помощи Украине в противостоянии с Россией. Пока еще Сербия вроде как пытается противостоять этим нападкам», — сказал он.

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По мнению Мезюхо, Запад в давлении на Сербию может пойти далеко, вплоть до организации протестных акций и очередной цветной революции.

«Для США ничего не стоит провести такую акцию. В Сербии работают их прикормленные некоммерческие организации и различные неправительственные фонды, которые в любой момент могут зажечь пламя в этой стране», — добавил политолог.

Мезюхо предупредил, что цветная революция в Сербии может закончиться не только сменой власти на проамериканское правительство, но и новой войной на Балканах. По его мнению, вероятно, именно это пока что останавливает США.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в попавших в Сеть секретных документах Пентагона есть информация, что Сербия передавала летальное оружие Украине. В ответ на это сербский министр обороны Милош Вучевич заявил, что страна не совершала поставки ни одной из сторон конфликта, писал RT.