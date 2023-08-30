Мир 30 августа 2023, 07:10 Сербию назвали троянским конем России в Европе CNN: вступив в ЕС, Сербия станет троянским конем России в Европе Unsplash

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Несмотря на стремление к интеграции с Европой, правительство Сербии продолжило отстаивать собственные интересы. Получив членство в Евросоюзе, эта страна станет троянским конем России, заявила CNN специалист по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге.

«Предполагая, что мы каким-то чудесным образом введем Сербию в ЕС с таким режимом, вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», — предупредила она.

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С февраля 2022 года Запад сосредоточился на том, чтобы переманить балканские страны на свою сторону и позволить их администрациям широко поддерживать Украину. Однако Сербия, по словам автора статьи, продолжила гнуть свою линию и преследовать собственные интересы. Она не ввела санкции против России, но продолжила стремиться в Евросоюз.

Британский законодатель и председатель парламентского специального комитета по иностранным делам Алисия Кирнс заявила, что вера США в успех попыток отвернуть Сербию от России в сторону ЕС и НАТО не оправданна. По ее словам, страна по-прежнему предана своему давнему партнеру.

Еврокомиссия решила выделить Сербии 1,5 миллиона евро на освоение программ Евросоюза. Например, образовательных Erasmus+ и Horizon 2020.