Сербия закрыла посольство на Украине | 360°

Мир 16 октября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Сербия закрыла посольство на Украине Сербия объявила о временном закрытии посольства на Украине Официальный сайт

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Посольство Сербии на Украине временно прекратило работу из соображений безопасности. Об этом говорится на официальном сайте дипломатической миссии.

Сотрудники посольства вернутся в Белград и продолжат свою работу в удаленном режиме до возникновения подходящих условий для возвращения.

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Кроме того, посольство напомнило о призыве властей Сербии к соотечественникам покинуть территорию Украины.

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Ранее с аналогичной просьбой выступило посольство Казахстана в Киева. Дипломаты попросили казахстанцев выехать из страны, а в противном случае внимательно соблюдать необходимые меры предосторожности, по возможности пребывать в специальных бомбоубежищах.

Также МИД Китая делал обращение к представителям нации с призывом покинуть Украину из-за обострения ситуации с безопасность пребывания в этом государстве.

Российские войска, начиная с 10 октября, наносят высокоточные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.

В воскресенье представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что атаки по инфраструктурным объектам Украины продолжились, ВС РФ уничтожили все назначенные цели.

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