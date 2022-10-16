Сербия закрыла посольство на Украине | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 21:30

Байдену указали на ограниченность маневров в отношении с Саудовской Аравией

Мир

16 октября 2022, 21:26

Состояние украинской экономики сравнили с клинической смертью

Реклама

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Спецоперация

16 октября 2022, 20:19

Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Мир

16 октября 2022, 17:42

Сербия закрыла посольство на Украине

Сербия объявила о временном закрытии посольства на Украине

Читать 360tv в

Посольство Сербии на Украине временно прекратило работу из соображений безопасности. Об этом говорится на официальном сайте дипломатической миссии.

Сотрудники посольства вернутся в Белград и продолжат свою работу в удаленном режиме до возникновения подходящих условий для возвращения.

Реклама

Кроме того, посольство напомнило о призыве властей Сербии к соотечественникам покинуть территорию Украины.

Реклама

Ранее с аналогичной просьбой выступило посольство Казахстана в Киева. Дипломаты попросили казахстанцев выехать из страны, а в противном случае внимательно соблюдать необходимые меры предосторожности, по возможности пребывать в специальных бомбоубежищах.

Также МИД Китая делал обращение к представителям нации с призывом покинуть Украину из-за обострения ситуации с безопасность пребывания в этом государстве.

Российские войска, начиная с 10 октября, наносят высокоточные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.

В воскресенье представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что атаки по инфраструктурным объектам Украины продолжились, ВС РФ уничтожили все назначенные цели.

Сербия

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама