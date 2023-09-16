16 сентября 2023, 04:03
Сербия заявила о планах сохранять военный нейтралитет
Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет, несмотря на давление НАТО
Сербия будет сохранять собственный военный нейтралитет и не присоединиться к каким-либо военным организациям, несмотря на давление НАТО. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич. Его слова привел ТАСС.
«Мы страна, которая единственная нейтральная в военном отношении в этой части Европы», — сказал он.
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Сербский лидер отметил, что его страна находится в окружении государств НАТО, однако Белград продолжит сохранять собственный военный нейтралитет. Как заверил Вучич, Сербия способна сама оберегать свою землю и народ.
Ранее власти Сербии заявили, что могут признать Крым и Донбасс в составе России, но это будет зависеть от международной обстановки.
Сербия отказалась вводить санкции против России и осталась ее союзником, на фоне этого внешнеполитическое давление на страну стали постепенно усиливать. Политический советник Сергей Маркелов напомнил «360», что Александр Вучич всегда шел поперек решений Евросоюза.
Сербия
Александр Вучич
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