Мир 16 сентября 2023, 04:03 Сербия заявила о планах сохранять военный нейтралитет Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет, несмотря на давление НАТО РИА «Новости»

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Сербия будет сохранять собственный военный нейтралитет и не присоединиться к каким-либо военным организациям, несмотря на давление НАТО. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич. Его слова привел ТАСС.

«Мы страна, которая единственная нейтральная в военном отношении в этой части Европы», — сказал он.

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Сербский лидер отметил, что его страна находится в окружении государств НАТО, однако Белград продолжит сохранять собственный военный нейтралитет. Как заверил Вучич, Сербия способна сама оберегать свою землю и народ.

Ранее власти Сербии заявили, что могут признать Крым и Донбасс в составе России, но это будет зависеть от международной обстановки.

Сербия отказалась вводить санкции против России и осталась ее союзником, на фоне этого внешнеполитическое давление на страну стали постепенно усиливать. Политический советник Сергей Маркелов напомнил «360», что Александр Вучич всегда шел поперек решений Евросоюза.