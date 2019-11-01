Сербия заинтересовалась российскими С-400
Сербия задумалась о покупке зенитных ракетных систем С-400 из России в долгосрочный кредит. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на сербские СМИ.
Издание отмечает, что демонстрация С-400 на учениях «Славянский щит — 2019» впечатлила сербское правительство.
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«Не исключено, что в ближайшие месяцы пройдут переговоры с Москвой о приобретении этой системы ПВО в кредит на долгий период», — заявили СМИ Сербии.
Ранее дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» отправились из России в Сербию. Эти комплексы впервые приняли участие в военных маневрах за рубежом.