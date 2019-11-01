Сербия заинтересовалась российскими С-400

Издание отмечает, что демонстрация С-400 на учениях «Славянский щит — 2019» впечатлила сербское правительство.

Россия отправила на учения в Сербию дивизион С-400 Подробнее

«Не исключено, что в ближайшие месяцы пройдут переговоры с Москвой о приобретении этой системы ПВО в кредит на долгий период», — заявили СМИ Сербии.

Ранее дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» отправились из России в Сербию. Эти комплексы впервые приняли участие в военных маневрах за рубежом.