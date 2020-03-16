Сербия ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Ранее с просьбой ввести режим ЧП к Вучичу обратился министр обороны. Согласно действующей процедуре, глава Минобороны должен сообщить президенту о том, что безопасность Сербии находится под угрозой. После этого вопрос о введении чрезвычайного положения рассматривает парламент, уточнил ТАСС. Однако из-за того, что в стране запретили собрания численностью более 100 человек, режим ЧП ввели президент, премьер-министр и спикер парламента.

По словам Вучича, сейчас в Сербии зарегистрировано 48 случаев заражения коронавирусом. Ни одной смерти от заболевания не подтверждено. При этом, отметил он, для Европы, возможно, настал самый черный день со времен окончания Второй мировой войны. В Италии от COVID-19 умерли 368 человек, в Испании — почти 200, в других странах число смертей резко увеличивается, добавил политик.