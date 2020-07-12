Сербия возобновила диалог с Косово

Сербия снова начала вести диалог о нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово. В Евросоюзе поприветствовали такой шаг.

«Мы только что завершили виртуальную встречу с участием президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдулаха Хоти. Я рад отметить, что после саммита в Париже в пятницу и сегодняшней встречи диалог по всеобъемлющей нормализации отношений Сербии и Косово возобновился», — привело РИА «Новости» слова специального представителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.

Он отметил, что между Косово и Сербией не было переговоров на протяжении 20 месяцев. Теперь сторонам удалось согласовать основные моменты диалога.

«Мы также договорились о повестке дня следующей встречи, которая пройдет очно в Брюсселе в следующий четверг», — заявил Лайчак.

В свою очередь Вучич написал в соцсети, что диалог с Приштиной снова продолжается. Он также сообщил, что темы переговоров на 16 июля уже обговорены.

Косово провозгласило свою независимость от Сербии 17 февраля 2008 года, однако республику до сих пор не признала Сербия, а также Россия, Китай, Израиль и другие страны.