Сербия сэкономила около €1 млрд за счет выгодной цены на российский газ

Россия установила выгодную стоимость своего газа, за счет чего Сербии удалось сэкономить порядка миллиарда евро. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

«Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 миллионов, это минимум один миллиард евро. Это стратегический вопрос для страны», — сказал Вучич в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink.

Он подчеркнул, что экономия на стоимости газа получилась огромной.

Президент Сербии провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 25 ноября в Сочи. Стороны договорились, что следующие полгода республика будет получать российский газ по 270 долларов за тысячу кубических метров. Вучич назвал такую цену очень хорошей.

Сейчас Сербия получает газ на таких же условиях. Действие контракта на поставку голубого топлива завершится в конце 2021 года. Сейчас Россия является практически единственным поставщиком газа в Сербию. Как отмечал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович, достигнутое Вучичем и Путиным соглашение является историческим.