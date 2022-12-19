Мир 19 декабря 2022, 13:44 Сербия решила в ускоренном порядке давать гражданство переехавшим россиянам Вучич: переехавшим россиянам начнут ускоренно предоставлять гражданство Сербии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Сербии решили в ускоренном режиме предоставлять гражданство переехавшим в страну россиянам и украинцам, заявил президент республики Александр Вучич. По его словам, причина такой меры — в нехватке рабочей силы, сообщило местное издание «Новости».

По данным «Новостей», в скором времени сербское гражданство могут получить более 100 тысяч россиян и свыше 20 тысяч украинцев.

Реклама

Вучич отметил, что процедуру предоставления гражданства будут проводить в ускоренном режиме.

Реклама

«Мы будем ускоренно выдавать гражданство украинцам, россиянам — тем, кто в этом заинтересован, потому что у нас не хватает рабочей силы», — сказал политик.

Приоритетное право на получение сербского паспорта будет у россиян и украинцев, которые владеют предприятиями в Сербии. При условии, что они обеспечивают рабочие места и приносят доход республике.

Осенью Вучич сообщал, что Сербия хочет упразднить безвизовый режим для стран, которые не входят в ЕС. По словам президента страны, визовая политика может измениться к концу года.