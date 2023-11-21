Мир 21 ноября 2023, 13:18 Сербия решила развивать отношения с НАТО с одним условием Вучич: Сербия будет развивать отношения с НАТО, но сохранит военный нейтралитет РИА «Новости»

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Сербия намерена развивать отношения с НАТО, но сохранит свой военный нейтралитет. Об этом на встрече с генеральным секретарем блока Йенсом Столтенбергом заявил президент республики Александр Вучич, его слова привел ТАСС.

Столтенберг проводит рабочие поездки по странам Западных Балкан, в понедельник, 20 ноября, он посетил Приштину и Сараево, а во вторник приехал в Белград.

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«Сербия будет развивать свои отношения с НАТО, пытаться вернуть доверие, однако продолжит оберегать личный военный нейтралитет», — сказал Вучич.

Он также поблагодарил Столтенберга за возможность всегда пообщаться лично и назвал взаимодействие с НАТО корректным.

Ранее сербский лидер подчеркивал, что страна не станет присоединяться к военным блокам, несмотря на окружение государствами — членами НАТО, писал RT. По его словам, Сербия способна защитить свою землю самостоятельно.