Мир 09 декабря 2022, 02:10 Тысячу представителей сил безопасности Сербии захотели вернуть в Косово Власти Сербии рассмотрят возвращение тысячи представителей сил безопасности в Косово Pxhere

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Белград рассмотрит возвращение тысячи представителей сербских сил безопасности на территорию Косова и Метохии в соответствии с резолюцией 1244 Совета безопасности ООН. Об этом сообщил ТАСС.

Такое заявление сделал глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

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«Белград рассмотрит возвращение до тысячи наших сил безопасности на территорию Косова и Метохии так, как это предусмотрено п. 4 резолюции 1244 СБ ООН», — привело агентство слова политика.

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От 200 до 300 спецназовцев на бронетехнике вошли на территорию на севере Косова и Метохии, сообщили местные СМИ вечером 8 декабря. Они, как отмечалось, заблокировали Косовска-Митровицу. Брюссельскими соглашениями предписано, что косовская полиция не может без разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов въезжать в населенный сербами север края.

После неудачных переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьера непризнанного Косова Альбина Курти, которые прошли в ноябре, сербский лидер заявил, что в Косове и Метохии наблюдается тяжелая ситуация.