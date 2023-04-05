Мир 05 апреля 2023, 14:20 Сербия проведет совместные учения со странами НАТО Сербия с июне проведет совместные учения «Платиновый волк» со странами НАТО РИА «Новости»

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Сербия проведет совместные учения совместно с рядом стран Североатлантического альянса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

«Решением правительства Республики Сербия от 16 марта 2023 года одобрено проведение международных тактических учений „Платиновый волк — 2023“», — говорится в сообщении министерства.

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Учения пройдут на территории Сербии с 16 по 30 июня. В Минобороны отметили, что маневры будут проводиться с государствами Североатлантического альянса, с которыми сербская армия участвует в многонациональных операциях.

Министерство также указало, что в Сербии действует запрет на проведение международных военных учений, но для этого мероприятия сделали исключение.

В феврале президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не готова присоединиться к НАТО. По словам политика республика планирует и дальше выступать за военный нейтралитет. Он добавил, что Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине, написал RT.