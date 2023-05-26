Мир 26 мая 2023, 22:37 Сербия проведет экстренное заседание Совбеза в связи с ситуацией в Косове Вучич: Сербия созовет экстренное заседание Совбеза из-за обострения ситуации в Косове РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич анонсировал экстренное заседание Совбеза страны из-за обострения ситуации на севере Косова. Власти непризнанной республики пытались взять под контроль здания местных муниципалитетов, сообщил ТАСС.

«Они сознательно ждали того дня, когда значительное количество мужчин с севера Косова и Метохии прибудет в Белград, чтобы атаковать муниципальные здания в Зубин-Потоке, Звечане и Лепосавиче», — сказал Вучич, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны.

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Теперь, по его словам, представители западных стран — Великобритании, Германии, Италии, США и Франции — активно это обсуждают, но «албанцам дали доделать свое дело».

«Мы также проведем заседание Совета национальной безопасности и поговорим о том, что будет происходить в Косове и Метохии», — заключил сербский лидер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал действия непризнанного Косова по захвату зданий городских администраций. По его словам, это обострило напряженность с сербскими властями и подорвало усилия по нормализации отношений.