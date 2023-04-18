18 апреля 2023, 21:30
Сербия призвала весь мир содействовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
Глава МИД Сербии Дачич: мир должен содействовать дипломатическому разрешению конфликта
Сербия призвала весь мир использовать все возможности, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим способом. С таким обращением выступил первый вице-премьер, министр иностранных дел республики Ивица Дачич в Страсбурге по случаю 20-летия членства Сербии в Совете Европы, его речь опубликовали на официальном сайте МИД.
«От имени Республики Сербия с этого места я хочу обратиться ко всем соответствующим международным субъектам <…> использовать все свои возможности, чтобы как можно скорее остановить конфликт на Украине. Сербия говорит на основе своего горького опыта, что политический диалог не имеет альтернативы, и призывает дать шанс переговорам и дипломатии», — отметил Дачич.
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Ранее Дачич говорил, что весь мир разделился и занимает какую-то сторону, что не способствует скорейшему разрешению конфликта.
В Сербии могут устроить цветную революции из-за ее позиции в отношении России. Власти США пытаются склонить республику к присоединению к западной антироссийской коалиции, но встречают сопротивление.
Сербия
Украина
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