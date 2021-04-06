Сербия приобрела технологии для самостоятельного производства «Спутника V»

Институт вирусологии в Сербии договорился с Россией о трансфере технологий изготовления вакцины «Спутник V». Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на слова Ненада Поповича.

Документ подписали в понедельник 5 апреля. Глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией рассказал, что российская сторона будет делиться с сербами данными и проводимых разработках, которые необходимы для производства препарата на территории Сербии.

Он добавил, что эти данные являются засекреченными, напомнили в «Газета.ru».