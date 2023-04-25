Мир 25 апреля 2023, 14:47 Сербия пригрозила Украине изменить мнение о ее территориальной целостности Глава МИД Дачич: из-за Косова Сербия может изменить позицию по территориям Украины РИА «Новости»

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Власти Сербии могут поменять точку зрения на вопрос о территориальной целостности Украины из-за того, что эта страна воздержалась от голосования против вступления Косова в состав Совета Европы. Об этом на брифинге сообщил глава сербского МИД Ивица Дачич, его слова привел ТАСС.

«Неприятно удивило решение Украины, потому что вся эта ситуация с нынешним кризисом появилась из-за вопроса о ее территориальной целостности. Но они воздерживаются, когда речь идет о нашей территориальной целостности. Хочу сказать, что позиция Сербия от этого тоже может измениться», — сказал министр.

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Дачич отметил, что Украина просит другие страны делать то, что сама выполнять не желает.

«Мы должны защищать территориальные интересы Боснии и Герцеговины, или Украины, разрушая наши собственные государственные интересы, а они воздерживаются? Я не могу понять этого», — сказал он.

Кроме того, министр отметил, что Совет Европы сильно изменился после выхода России из объединения.

С 1 января 2024 года Евросоюз введет с Косовом безвизовый режим, писал RT.