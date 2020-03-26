Сербия попросила Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Об этом сообщило национальное телевидение страны РТС. По данным телеканала, кабинет министров страны обратился к России за помощью после заседания, которое прошло 26 марта.
Белград попросил конкретную помощь — основываясь на соглашении, которое заключено между правительствами двух стран. В соответствии с ним, Россия и Сербия должны сотрудничать в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.
По данным телеканала, запрос на помощь отправило сербское министерство внутренних дел. Никакой информации об ответе правительства России пока нет.
Россия оказывает помощь в борьбе с пандемией коронавируса Италии — туда отправили 14 бортов с военными вирусологами, защитными средствами, медикаментами и дезинфицирующей техникой.
По последним данным в России новым типом коронавирусной инфекции заразились 840 человек. Большая часть пациентов — в Москве. Правительство страны принимает все необходимые меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Президент Владимир Путин объявил следующую неделю выходной. В это время в столице и области закроются все кафе, бары и рестораны — они продолжат работать только на доставку или на вынос. Кроме того, временно закроются и торговые предприятия — за исключением продовольственных магазинов и аптек.