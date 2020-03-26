Сербия попросила Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии попросило Россию помочь стране в борьбе с распространением коронавируса. По последней информации, новым типом инфекции там заразились почти 400 человек, шестеро из них погибли.

Об этом сообщило национальное телевидение страны РТС. По данным телеканала, кабинет министров страны обратился к России за помощью после заседания, которое прошло 26 марта.

Белград попросил конкретную помощь — основываясь на соглашении, которое заключено между правительствами двух стран. В соответствии с ним, Россия и Сербия должны сотрудничать в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.

По данным телеканала, запрос на помощь отправило сербское министерство внутренних дел. Никакой информации об ответе правительства России пока нет.

Россия оказывает помощь в борьбе с пандемией коронавируса Италии — туда отправили 14 бортов с военными вирусологами, защитными средствами, медикаментами и дезинфицирующей техникой.

По последним данным в России новым типом коронавирусной инфекции заразились 840 человек. Большая часть пациентов — в Москве. Правительство страны принимает все необходимые меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Президент Владимир Путин объявил следующую неделю выходной. В это время в столице и области закроются все кафе, бары и рестораны — они продолжат работать только на доставку или на вынос. Кроме того, временно закроются и торговые предприятия — за исключением продовольственных магазинов и аптек.