Мир 20 апреля 2023, 20:05 Сербия понимает преследуемые Россией цели в рамках СВО — Афанасьева Член комитета СФ: Сербия понимает преследуемые Россией цели в рамках СВО Pxhere

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На Сербию оказывают давление за то, что она не вводит санкции против России. Об этом рассказала член комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народной скупщиной Сербии Елена Афанасьев, написал ТАСС.

«Мы действительно понимаем сербскую сторону „…“ Для нас важно, чтобы наши дружеские, даже можно сказать родственные отношения сохранялись», — заявила Афанасьева.

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Член комитета Совета Федерации подчеркнула, что сербская сторона в свою очередь тоже понимает, что на новых российских территориях идет защита населения.

«Они понимают, почему это происходит, потому что эти люди начали подвергаться не просто давлению, а в том числе и физическому уничтожению», — сказала она.

По словам Афанасьевой такое взаимопонимание между сторонами крайне важно, потому что оно дает возможность продолжать конструктивный и дружественный диалог. Как отметила руководитель группы, очень хотелось бы, чтобы это понимала и Украина, ведь киевский режим ведет себя сейчас античеловечно.

Ранее «360» писал, что Сербия призвала весь мир содействовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Министр иностранных дел республики Ивица Дачич заявил, что «политический диалог не имеет альтернативы» и призвал провести переговоры. Начать мирные переговоры по Украине советовали также во Франции.

При этом Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Кроме того, российская сторона готова прислушаться к любым предложениям по урегулированию украинского конфликта, в которых будут учитываться ее интересы. Несмотря на то, что в СМИ появлялась информация, что якобы шла работа над программой, которая может стать основой для переговоров России и Украины, никакие предложений на самом деле не поступало.