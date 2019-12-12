Сербия получит российский газ по «Турецкому потоку» 31 мая

Макаров рассказал, что задал Борисову вопрос о датах начала поставок российского газа в Сербию через территорию Болгарии. Премьер в ответ назвал дату 31 мая 2020 года, сообщил портал «Утро.ру».

Болгария начнет транзит газа через «Турецкий поток» с 2020 года Подробнее

«Я спросил его прямо: господин Бойко Борисов, когда русский газ пойдет в Сербию? Он сказал: 31 мая. Я говорю: 31 мая? Хорошо, так я сообщаю в Москву, что 31 мая газ из России по балканскому газопроводу (имеется в виду балканский фрагмент „Турецкого потока“, — прим. ред.) пойдет в Сербию», — рассказал российский посол.