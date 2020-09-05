Сербия переместит свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Сербия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Это планируется сделать до 2021 года. До этого времени там будет открыто представительство.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет РИА «Новости».

«В результате усилий премьер-министра Нетаньяху по расширению дипломатических отношений Израиля и международному признанию Иерусалима в качестве столицы страны президент Сербии Александр Вучич объявил сегодня, что Сербия переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что Сербия будет первой европейской страной, открывшей посольство в Иерусалиме.

Нетаньяху поблагодарил сербского президента за такое решение, а также «своего друга президента Трампа за его вклад в это достижение».

«Мы продолжим наши усилия по перемещению посольств большего числа европейских стран в Иерусалим», — заключил премьер-министр.

Израиль считает Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей». Палестина считает, что восточная часть города принадлежит ей. Большая часть стран мира не признает аннексию. Из-за этой ситуации все иностранные посольства в Израиле находятся в Тель-Авиве.

В декабре 2017 года Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. В мае 2018 года в город перенесли посольство США.