Сербия перебросила танки на границу с Косово. Видео

В ответ на переброску косовского спецназа к заблокированным Сербией двум пунктам пропуска, Белград привел в боеготовность армию. Блокада началась с 20 сентября, когда на автомобили с сербскими номерами власти Косово начали устанавливать временные номера республики.

Как сообщил «Балканский обозреватель», к поселку Рашка рядом с переходом начали стягивать танки. Несколько истребителей МиГ-29 провели демонстративное патрулирование границы с южной провинцией Косово.

Военный гарнизон в Рашке и Нью-Пазаре посетил министр обороны Сербии Небойса Стефанович. Он заявил, что боеготовость армии является четким сигналом о том, что погромов больше никогда не будет.

Несколько лет назад в Брюсселе было заключено соглашение, предписавшее автовладельцам машин в Косово использовать косовские номерные знаки вместо сербских. Премьер-министр Косово Албин Курти заявил, что признает знаки Сербии, если последняя сделает то же самое. Однако сербский лидер Александар Вучич отказался продолжить переговоры.

21 сентября он выступил с требованием немедленно отвести все отряды косовского спецназа от административной линии с Центральной Сербией, Косово и Метохией. По словам Вучича, переговоры в Брюсселе могут начаться только после этого.