Сербия отреагирует на ситуацию в Косово в случае угрозы населению

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова отреагировать на ситуацию, которая сложилась в Косово. По его словам, сербские военные выждут сутки, чтобы представители НАТО разрешили этот вопрос, написало ИА Nation News со ссылкой на беседу Вучича и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Сербский лидер отметил, что армия пока не вошла на территорию Косово из-за соглашений, которые были приняты в Куманово в 1999 году. Кроме того, стана не готова ставить под угрозу мир.

Военные Сербии вступят в боевые действия только в том случае, если Косово будет угрожать их населению. Вучич подчеркнул, что события 1990-х и 2004 года ни в коем случае не должны повториться.

Ранее сообщалось, что приштинские полицейские заняли КПП «Ярине» и «Брняк» на границе с Центральной Сербией. Они отказались пропускать машины с сербскими номерами. Сербы, проживающие в Северном Косове, устроили акции протеста.