Сербия останется другом России, несмотря «шпионский» скандал. А раздуть его могли сами сербы

Сообщения о якобы российском шпионе в Сербии не повлияют на дружественное отношение Белграда к Москве и решение не вступать в НАТО. Об этом заявил Александр Вучич. Сербский политолог Стеван Гайич рассказал «360», кто и зачем мог подстроить скандал с разведчиком.

«Считаем Россию братской страной и продолжим самое лучшее сотрудничество во всех областях. В частности в сфере разведки», — сообщил глава Сербии и подтвердил визит в Сочи четвертого декабря. Вучич добавил, что Белград не откажется от военного нейтралитета и не вступит в НАТО, ОДКБ или другой военный блок.

Ранее в Сети появилось видео, на котором якобы сотрудник российской военной разведки обменивается пакетами, один из которых с деньгами, с жителем Белграда. Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что ситуацию изучат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала скандал провокацией.

При этом скандал был раздут специально и не исключено, что самими сербами. Так считает политолог Стеван Гайич. По его мнению, Вучич сейчас задействован в очень большом количестве скандалов, от которых глава государства активно старается отвлечь народ, в частности, подобными авантюрами.

Более того, политолог уверен, что и Белград, и НАТО в истории с «российским» шпионом преследуют свои цели. «Не знаю, совместно ли с НАТО руководство Сербии решило раздуть этот скандал, но уверен, что военный блок поддержит всю историю так же, как это было в Черногории. И раздувать это будут до невероятных масштабов», — заявил собеседник «360».

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Цель таких действий, по словам Гайича, — рассорить Сербию с Россией, чтобы устранить влияние Москвы на Балканах. Так она не помешает планам Вучича в Косове, а территория фактически полностью попадет под влияние НАТО. Но это невозможно сделать сразу, поэтому, по мнению собеседника «360», лидер Сербии и высказывается сейчас так дружелюбно в адрес РФ. Но стоит помнить, что это временно.

Косово — частично признанная республика на Балканском полуострове. Она объявила о своей независимости в 2008 году. Большая часть населения — албанцы. Белград считает ее своей. Согласно Конституции Сербии, Косово входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия. Россия не признает независимость Косова.