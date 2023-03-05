Мир 05 марта 2023, 13:11 Сербия опровергла поставки оружия Украине Президент Вучич назвал ложью поставки сербского оружия России или Украине РИА «Новости»

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Сербия не поставляет вооружение участникам украинского конфликта. Об этом на пресс-конференции заявил президент страны Александар Вучич, его слова привел ТАСС.

«Мы никому не поставляем оружие. Мы не передавали боеприпасы ни Украине, ни России. В соответствии с международным правом для Сербии есть конечный пользователь оружия, поэтому мы можем передавать вооружения только этим странам», — сказал он.

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Вучич отметил, что власти Сербии приняли необходимые меры по предотвращению передачи снарядов третьим странам, прописав в контрактах запрет на возможную перепродажу оружия без согласия производителя.

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Кроме того, президент заявил о намерении развивать оборонную промышленность страны в будущем.

«Мы тоже хотим зарабатывать, но сейчас Сербия чиста, как слеза. Поэтому планируем проинвестировать в эту сферу еще около 100 миллионов евро», — добавил Вучич.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что одна из сербских частных компаний начала поставлять снаряды в зону спецоперации. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла о намерении запросить официальную позицию страны по этому поводу.