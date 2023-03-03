Мир 03 марта 2023, 19:07 Сербия опровергла поставки оружия на Украину Вице-премьер Сербии Дачич: мы не поставляем оружие ни России, ни Украине РИА «Новости»

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Оборонно-промышленные предприятия Сербии не поставляют оружие ни России, ни Украине. С таким заявлением выступил вице-премьер республики Ивица Дачич.

Он подчеркнул, что власти Сербии также не давали разрешения на поставки своей военной продукции для российской или украинской армии через посредников.

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«С начала кризиса на Украине Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения на Украину и в Россию», — привел заявление Дадича ТАСС.

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О поставках сербского оружия на Украину через третьи страны в конце февраля написал Telegram-канал Mash. Журналисты выяснили, что к сербскому производителю ракет — компании Krušik с заказом обратилась фирма из Канады.

Производитель передал груз перевозчику, который доставил оружие сначала в Турцию, а потом в Словакию, откуда они отправились на Украину. По данным издания, всего удалось проследить две такие поставки.

Сообщение российских журналистов опровергли в сербской компании. В пресс-службе Krušik заявили, что никаких договоров о поставке 122-миллиметровых реактивных снарядов для систем «Град» они не заключали. Тем более не поставляли это оружие на Украину.

В компании подчеркнули, что также они не сотрудничают с турецким перевозчиком, который представлен в расследовании в качестве экспортера.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич также подтвердил, что с начала конфликта на Украине ни одна из сторон не становилась конечным получателем продаваемого оружия или военного оборудования.