Сербия объявила о сохранении военного нейтралитета | 360°

Мир 17 сентября 2022, 13:54 Поделиться Telegram

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Viber Сербия объявила о сохранении военного нейтралитета Президент Сербии Вучич назвал военный нейтралитет приоритетом страны РИА «Новости»

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Сохранение военного нейтралитета и развитие оборонно-промышленного комплекса станут приоритетом политики Сербии. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич на церемонии присвоения званий выпускникам военных вузов.

Глава государства подчеркнул, что власти продолжат поддерживать свою армию и заботиться обо всех, кто носит военную форму или вносит вклад в безопасность страны.

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«Сербия решила придерживаться пути военного нейтралитета и это делает размеренным и твердым шагом. Размеренным, потому что никому не угрожаем и не наше дело создавать вызовы ни одной стране и вызывать страх за чью-либо стабильность», — заявил Вучич.

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Он добавил, что при этом страна продолжит увеличивать мощности собственного оборонно-промышленного комплекса. Сербия, добавил Вучич, не намерена идти на уступки по вопросам Косова и Метохии.

Ранее президент Сербии заявил, что никогда не допустит признания Косова. Такое заявление он сделал перед встречей с представителями Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины.

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