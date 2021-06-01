Сербия не введет санкций против РФ и КНР

Сербский президент Александр Вучич исключил вариант с введением рестрикций против России и Китая. Главу государства процитировал сайт kp.ru.

По словам Вучича, Сербия, находясь на пути в ЕС, не будет портить отношений с РФ и КНР, вводя пакет ограничительных мер.

«Сербия военно нейтральна. <…> И мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка. Это наша политика, самая лучшая политика для граждан этой страны, и здесь нет большой философии», — подчеркнул президент.