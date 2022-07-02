Сербия не станет «пехотой НАТО» и не вступит в конфликт Альянса с Россией, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин. Его процитировало РИА «Новости».

«Не надо требовать от Сербии, чтобы она была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией», — заявил глава МВД.

Он посоветовал Альянсу в борьбе за территориальную ценность и суверенитет начать с Сербии.

«Сначала отзовите признание Косово, скажите: извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки», — заметил Вулин.

Он констатировал, что Сербия не станет «встревать в чужие конфликты, не будет чужой пехотой».

Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон рассказал СМИ, что США и Евросоюз сильно давят на Сербию, чтобы вынудить ее отказаться от поддержания связей с Россией. При этом Российская Федерация высоко ценит позицию Сербии, которая придерживается самостоятельной линии.