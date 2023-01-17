17 января 2023, 20:23
Сербия не отказалась от контактов с Россией вопреки давлению Запада
Швыдкой: Запад давил на Сербию, но страна не разорвала связи с Россией
Запад оказывает давление на власти Сербии, но страна все равно не отказывается от сотрудничества с Россией. Об этом в комментарии ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Швыдкой напомнил, что в прошлом году Запад предлагал отменить все контакты с Россией, но сербские власти не пошли на это.
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«Сербия в экономическом, политическом, образовательном, научном плане не отказалась от контактов с Россией», — подчеркнул он.
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Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Happy заявил, что страна вряд ли поддержит санкции Запада против России.
«Я не уверен, что будем их вводить», — сказал политик.
Вучич обратил внимание, что Сербия также находилась под гнетом международных санкций в 1990-х годах. Отдельно он отметил тенденции к отмене российской культуры, наметившиеся на Западе.
«Что мы должны — отменять Чайковского в театре и школах, Достоевского? А что будут учить дети, если не будут его читать? Мы что, должны сносить памятники?» — задался вопросом президент Сербии.
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