Мир 17 января 2023, 20:23 Сербия не отказалась от контактов с Россией вопреки давлению Запада Швыдкой: Запад давил на Сербию, но страна не разорвала связи с Россией РИА «Новости»

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Запад оказывает давление на власти Сербии, но страна все равно не отказывается от сотрудничества с Россией. Об этом в комментарии ТАСС заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой напомнил, что в прошлом году Запад предлагал отменить все контакты с Россией, но сербские власти не пошли на это.

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«Сербия в экономическом, политическом, образовательном, научном плане не отказалась от контактов с Россией», — подчеркнул он.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Happy заявил, что страна вряд ли поддержит санкции Запада против России.

«Я не уверен, что будем их вводить», — сказал политик.

Вучич обратил внимание, что Сербия также находилась под гнетом международных санкций в 1990-х годах. Отдельно он отметил тенденции к отмене российской культуры, наметившиеся на Западе.

«Что мы должны — отменять Чайковского в театре и школах, Достоевского? А что будут учить дети, если не будут его читать? Мы что, должны сносить памятники?» — задался вопросом президент Сербии.