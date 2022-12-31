Мир 31 декабря 2022, 03:52 Сербия не изменит своей позиции по антироссийским санкциям — Вучич Президент Сербии Вучич: позиция по антироссийским санкция принципиальная и точная РИА «Новости»

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Сербия не изменит свою позицию по отказу от антироссийских санкций, пока интересы страны не окажутся под угрозой, заявил президент Александр Вучич в интервью местному телеканалу Prava.

«У нас за плечами тяжелый год, мы увидели любое возможное лицемерие, но мы могли увидеть, насколько наша позиция [по санкциям против России] была принципиальной и точной. Насколько мы сможем защищать эту позицию — увидим», — заявил сербский лидер.

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Вучич отметил, что будет отстаивать эту позицию, сколько сможет, не жертвуя интересами страны. Он сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из фильма про Астерикса и Обеликса, которое сопротивлялось и защищало свою свободу.

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«Станем ли [вводить санкции против России] — не знаю, но мое „не знаю“ весит больше, чем у других „да“. <…> По санкциям я не обещаю ничего, но и мое необещание значит намного больше, чем обещания многих», — подчеркнул Вучич.

Президент Сербии поблагодарил российскую сторону за политическую поддержку во время обострения конфликта в Косове и Метохии. Вучич также выразил признательность Китаю и Индии за содействие.