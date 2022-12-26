Мир 26 декабря 2022, 01:49 Сербия назвала сложной ситуацию на севере Косова Начальник Генштаба Сербии Мойсилович: ситуация на севере Косова остается сложной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуация на севере самопровозглашенного Косова и Метохии требует вмешательства Вооруженных сил Сербии. Об этом заявил начальник Генштаба ВС республики генерал Милан Мойсилович в эфире телеканала «Pink».

«Ситуация сложная и требует присутствия армии Сербии вдоль административной линии между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией», — отметил он.

Реклама

Ранее стало известно, на севере Косова в городе Зубин-Поток открыли огонь из автомата. В этом населенном пункте наблюдались столкновения.

Реклама

После инцидента президент Александр Вучич встретился с премьер-министром Аной Брнабич и командованием вооруженными силами страны.

Около 350 полицейских из Косова ранее вторглись на север автономного сербского края и заблокировали северную часть Косовска-Митровицы.

Неделю назад сербы предприняли попытку прорваться через кордон полиции у Косова. Сотни человек требовали освободить арестованных в Косове сербов.