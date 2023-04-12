Мир 12 апреля 2023, 10:30 Сербия назвала ложью поставки летального оружия Украине Министр обороны Сербии Вучевич опроверг поставку оружия на Украину РИА «Новости»

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Власти Сербии не окажут военную помощь ни России, ни Украине. Министр обороны Милош Вучевич назвал ложью информацию из рассекреченных документов Пентагона. Его процитировал ТАСС.

«Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта», — заявил он.

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Глава Минобороны назвал новость о поставках летального оружия ложью и напомнил, что опровергал ее уже более 10 раз.

Агентство Reuters сослалось на секретные документы Пентагона и заявило, что правительство Сербии допустило поставку украинской армии вооружений. Журналисты нашли среди попавших в соцсети бумаг диаграмму Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США с ответами правительств 38 стран Европы на вопрос о готовности оказать Украине военную помощь.