12 апреля 2023, 10:30
Сербия назвала ложью поставки летального оружия Украине
Министр обороны Сербии Вучевич опроверг поставку оружия на Украину
Власти Сербии не окажут военную помощь ни России, ни Украине. Министр обороны Милош Вучевич назвал ложью информацию из рассекреченных документов Пентагона. Его процитировал ТАСС.
«Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта», — заявил он.
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Глава Минобороны назвал новость о поставках летального оружия ложью и напомнил, что опровергал ее уже более 10 раз.
Агентство Reuters сослалось на секретные документы Пентагона и заявило, что правительство Сербии допустило поставку украинской армии вооружений. Журналисты нашли среди попавших в соцсети бумаг диаграмму Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США с ответами правительств 38 стран Европы на вопрос о готовности оказать Украине военную помощь.
Сербия
Оружие
Украина
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