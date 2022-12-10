Мир 10 декабря 2022, 23:55 Сербия назовет отозвавшие признание независимости Косово страны Президент Сербии Вучич: ноты отозвавших признание независимости Косово стран обнародуют РИА «Новости»

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Правительство МИД Сербии обнародуют дипломатические ноты стран, которые отозвали ранее признанную ими независимость самопровозглашенной республики Косово. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, сообщил ТАСС.

По словам президента Сербии, глава МИД Ивица Дачич и премьер страны Ана Брнабич сделают заявление «самое позднее в следующий понедельник или воскресенье».

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«Они покажут все, что мы делали в предыдущем периоде, и обнародуют дипломатические ноты тех стран, которые отозвали признание независимости Косово», — сказал Вучич.

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Ранее сербский лидер отметил, что желание Приштины 15 декабря подать запрос на вступление в Евросоюз — это прямое нарушение Вашингтонских соглашений. Вучич намерен направить запрос в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии на размещение силовиков в непризнанной территории по резолюции 1244 СБ ООН. Сербские власти текст документа уже согласовали.

Решение правительства, как отмечается, планируют озвучить на следующей неделе 12 или 13 декабря. Вучич добавил, что резолюция СБ недвусмысленно говорит, что запрос должны одобрить. Однако он не испытывает иллюзий и знает, что его отклонят.