Сербия направила ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац

МИД Сербии направил Хорватии ноту протеста после запрета сербскому президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац в частном порядке. Это решение было «антицивилизационным», скандальным и пугающим, подчеркнул глава министерства Никола Селакович на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Хорватский МИД 15 июля указал, что не был оповещен о визите Вучича и приезд официального лица не может быть допущен в частном порядке.

«МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац», — произнес Селакович.

Он рассказал, что сербское правительство «будет принимать решение об ответных мерах в соответствии с международным правом» и теперь официальных лицам из Хорватии придется с особой тщательностью обосновывать визиты в Сербию. По словам Селаковича, только в прошлом году в Сербию без всяких служебных заявок более 700 раз въезжали «носители дипломатических и служебных паспортов» Хорватии, в том числе министр науки и образования Радован Фукс.

Вучич намерен огласить свой ответ хорватским властям завтра вечером.

Сербский МИД ожидает, что Хорватия все-таки обеспечит сербскому президенту возможность посетить бвший концлагерь и возложить цветы к мемориалу в ближайшие два месяца.

Концлагерь Ясеновац известен огромным количеством жертв и необычной жестокостью, с которой их убивали. Хорватские нацисты-усташи уничтожили более 100 тысяч (по некоторым данным — до миллиона) сербов, евреев, цыган. Их уничтожали ножами и молотами, топили, сжигали заживо.